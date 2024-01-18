台北市國高中原訂20日起開始放寒假，但由於台北市將在4月舉辦全國中等學校運動會，教育局宣布國中、高中職在賽事舉辦期間停課4天，並在1月23日至1月26日補課，等於北市高中職及國中寒假延後1周放假，卻引起家長抱怨擾亂原定旅遊計畫，北市教育局則回應，已在去年6月中旬發文學校，將上述調整納入今年度行事曆。

全中運輪到台北市舉辦，將舉辦田徑、體操、羽球、武術、滑輪溜冰等22項競賽，今年3月1日至15日舉辦資格賽，會內賽4月20日至25日登場，教育局預估將有1萬8000至2萬人參加。

北市教育局先前宣布，配合全中運賽事，北市逾150所高中職、國中將於4月22日至25日停課4天，並提前在1月23日至26日補課；依據112學期學校行事曆，今年寒假原訂1月20日開始放假，北市高中職、國中生延後到1月27日才放。

但有家長抱怨，寒假出國機票已經買好，擾亂原訂旅遊計畫，也有家長質疑，為何國小不同步停課？同時有國小生及高中生的家庭感到很困擾。

北市教育局副局長陳素慧解釋，去年4月至5月間已與家長會、各學級教師會與校長協會討論，考量全中運場地主要使用國高中校園及體育局轄下場地，選手及賽事工作也多由國高中校務人員負責，才決定全中運期間停課，並於今年1月23日至26日補課，已在去年6月中旬發文學校告知此事。

至於家長稱國小與國高中放假時間不同步很困擾，陳素慧表示，全中運賽事籌備、參賽選手皆以國高中為主，國小較少，才認為要暫緩國高中課程，加上寒假延後一周，代表教科書需提前發放、提前安排課表，不希望也讓國小有過多行政負擔。

陳素慧說，全中運睽違12年由台北市舉辦，也有提前告知家長相關應對措施，希望可多加體諒。