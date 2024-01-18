在一班從高雄開台北的火車上，一名菜鳥警察遇上老扒手，最後會鹿死誰手？誰是真正的善良與邪惡？綠光創藝舞台劇《押解-菜鳥警察vs老扒手》，改編自文學大師段彩華經典小說《押解》，將在今年5月重新演出，吳念真表示，這樣的故事情節，他40年前就想拍成電影，如今搬上舞台，也是圓夢。

吳念真表示，「不論是40年前的台灣，還是現在的台灣，或許平快列車已慢慢進入歷史，但台灣人的某些性格依然存在。」段彩華的經典之作《押解》，在任何時代下看都經得起考驗，能精準喚起台灣觀眾的共同記憶。

全劇描述經驗老道的扒手和菜鳥警察在火車上的一場鬥智對決，故事乍看是一場扒手和菜鳥警察的鬥智對決，2015年舞台劇首演甫推出令觀眾拍案叫絕，時隔9年，重要卡司閃亮回歸，由吳念真親自監製，編導李明澤掌握全劇節奏，喜劇天王唐從聖詮釋身手敏捷的盜匪、金鐘男配角黃迪揚飾演剛入行的正義菜鳥，兩人火力全開，帶來更升級的精湛演技。

演出將於5月17日至26日在台北國家戲劇院、6月14日至16日在台中國家歌劇院，7月5日至7月7日在高雄至德堂登場。