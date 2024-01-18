柯有倫、黃湘婷從採花生開始體驗製作花生油的過程。（客家電視提供）

江宏傑在客家電視與LINE TV共同製作的綜藝《可可樹下的奇幻小店》擔任甜點師，沒想到某日開店時突然出現一名神祕女子要求江宏傑為了她到外場接待，甚至大講土味情話，讓江宏傑不知所措。

店長柯有倫準備開店時，有名戴著墨鏡的神秘女子詢問：「請問江宏傑在這裡開店嗎？我要指定他可以嗎？」敬業的江宏傑馬上放下手邊動作，前往外場點餐，神秘女子不點餐卻說：「我想要特製餐點，訂製我們的未來。」讓江宏傑一度語塞。

後來他憑著聲音跟身影，才發現原來神祕女子他的友人小芳姐，特別到店裡捧場，認出好友的江宏傑當場笑歪，直呼：「原來是妳」。江宏傑事後坦言，當時聽完小芳姐的話，心裡想說這個人真的好奇，「前一刻Alan哥才跟我說，外面有一個人怪怪的叫我留意一下，沒想到我靠近之後，小芳姐就跟我說要訂製我們的未來，我真的嚇傻，想說有什麼事情嗎？」

此外，柯有倫與黃湘婷為深入瞭解原物料及其製作過程，前往製作花生油，2人親自挖花生、炒花生，最後再將花生製成餅來榨油。柯有倫坦言：「當下是覺得蠻好奇的，想要嘗試看看，可是撈了兩籠之後就發現，哇！他們這個真的是真功夫，因為非常非常的悶熱，工作的時候，汗是不停的流下來的。」他自評累的程度有70分，也說因為當天溫度太高，有點脫水的感覺。黃湘婷則超級樂在其中，覺得大概只有37分累，笑稱「練練肌肉蠻好的」，最終2人做出一瓶瓶金黃透亮的花生油，相當有成就感。