基隆區漁會推出的年節禮盒，內含民眾年節所需的各類漁貨。（張志康攝）

去年12月，中國大陸恢復進口台灣石斑魚等漁產品，影響所及，也影響了國內春節前應景漁貨的價格。基隆區漁會總幹事陳文欽表示，由於陸方去年底恢復進口台灣石斑魚，導致農曆春節前石斑魚的價格已經暴漲一成五，白鯧等其他民眾常採購的年節應景漁貨，也同步漲價，就連明蝦的價格也都蠢蠢欲動。

陳文欽表示，受到中國大陸去年底開放台灣產的石斑魚等漁產品影響，漁民、店家都產生惜售心態，以受影響最大的石斑魚來說，一尾重700-800公克的石斑魚已經幾乎沒有貨了，市場上只有500-600公克一尾的石斑魚，漲價的幅度約在一成五以上。

基隆區漁會18日表示，農曆春節將至，為提供民眾以合理的價格採購年節所需的漁貨，推出三款年節禮盒。左起為基隆區漁會總幹事陳文欽、理事長簡建輝、常務監事游日興。（張志康攝）

基隆區漁會推出的年節禮盒，內含民眾年節所需的各類漁貨。（張志康攝）

影響所及，只要是年節會用到的魚類，價格也都在農曆年前的時節水漲船高。陳文欽說，石斑和龍虎斑漲得最多，尤其是龍虎斑。白鯧的價格本來就會大漲，用以替代白鯧的黃金鯧價格也隨之水漲船高。只要是年節會用到的漁貨都出現漲價，只是多與少而已。

那麼有沒有相對價格比較穩定的漁貨？陳文欽表示，像干貝、龍蝦等水產品，價格都還算穩定。不過大明蝦在農曆年前，價格也逐漸上調。

為了讓民眾能夠在農曆年前以比較合理的價格採辦年貨，基隆區漁會也推出了三組年節禮盒，最入門款的吉祥禮盒售價1580元，內含龍虎班、黃金鯧、白蝦、午仔魚、透抽及小卷等。

至於高一階的團圓禮盒，售價2680元，內含白鯧、劍蝦、軟絲、黃魚、干貝、花枝丸及飛魚卵香腸等。最高階的頂級禮盒售價3680元，內含的漁貨包括了大白鯧、大蝦、鮑魚、干貝、龍虎斑、軟絲、花枝丸等。另外，若在基隆區漁會購買漁貨超過1000元，還可以600元的優惠價格，加購一尾一斤上下的白鯧魚。