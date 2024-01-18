高雄市新興區七賢二路一處美容會館暗藏春色，甚至標榜有「9年級可愛新人」來攬客，警方17日下午持搜索票前往搜索，當場查獲3對男女正在「辦事」，加上45歲古姓負責人，一共逮捕7人送辦，當中未見9年級服務生，倒有27歲小鮮肉大戰51歲辣媽。
新興分局警方表示，七賢二路某會館因疑似從事性交易，經警員多次探訪蒐證，17日下午持法院核發之搜索票到場執行搜索，當場查獲古負責人，以及現場女服務生3人、男客3人，全數帶回調查，並查扣不法所得及帳冊等證物。
據了解，該會館對外宣稱從事專業按摩會館，但實際上由古姓負責人以每次新台幣1800元之代價，媒介從事半套性交易，並從中獲取媒介費，還打出「性感美女顏值首選」、「9年級可愛新人」廣告攬客，實際上最年輕的服務生為27歲，年紀最長者已51歲，與廣告所指有一定落差。
警方說明，全案於警詢後，將負責人古男依涉嫌刑法妨害風化罪，移送高雄地檢署偵辦；另女服務生及男客，依違反社會秩序維護法移送裁處。強調會持續規畫臨檢等勤務清查，以杜絕色情交易，淨化治安環境。
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