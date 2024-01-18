台積電今（18）日召開法說會，這次是台積電董事長劉德音宣布退休後，最後一次主持法說會，因此格外受到外界矚目。劉德音今日指出，過去30年在台積電是趟非凡旅程，自己到6月退休之前還有許多事要做。

劉德音宣布退休後，外界傳言不斷，他今日特別在法說會中提到退休一事，他說過去30年在台積電的工作經歷是段非凡旅程，也很榮幸在創辦人張忠謀退休之後，接任台積電董事長職務。

劉德音提到，台積電的成功奠基於提供業界最多的產品，並且將技術商用化，以最有效且最具成本效益的方式，讓所有創新者成功提供世界上最好的產品。他除了感謝團隊還有所有台積電的同事，也強調副董事長魏哲家已被推薦接任下屆董事長，他會繼續執行現行計畫，並獲得經驗豐富的高階主管團隊的支持。

劉德音重申，自己退休後，會多花點時間陪伴家人，他也有充分信心，看好台積電在可見的未來將持續締造出色的表現。

此外，劉德音也對外說明台積電海內外布局最新進度，其中日本熊本廠將在2月24日舉行開幕典禮，按照進度於今年第4季量產；德國特殊製程晶圓廠方面，主要因應車用及工業需求，劉德音透露已獲得合資夥伴、德國邦政府和市政府等支持，將如期於2024年下半年開始興建。

至於美國亞利桑那州廠，劉德音說，台積電已與亞利桑那州建築業委員會（AZBTC）簽署合作協議，期盼能共創雙贏，預計4奈米製程將於2025年上半年量產。