韓國瑜為何找江啟臣力拚國會龍頭？ 媒體人樊啟明曝「5大原因」 @ChinaTimes

戰立法院龍頭！ 韓國瑜宣布「韓江配」

國民黨立委當選人韓國瑜今（18）日宣布，與同黨立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長，稱要讓民進黨真正感受到6成民意的憤怒，學會謙卑、反省和改變，消息一出引發外界熱議。對此，資深媒體人樊啟明分析了韓國瑜找江啟臣搭檔的5個原因。

韓國瑜今在臉書發文表示，並不是選出一位總統，就從此天下太平、國泰民安，要能成就一個「民有、民治、民享」的民主社會，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關。韓國瑜感謝江啟臣同意成為搭檔，並稱要攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去8年的立法局。

樊啟明今在臉書發文分析，韓國瑜會找江啟臣搭檔參選立法院正副院長，首先是4年前韓選總統時，曾考慮找江搭檔，兩人互補性強、有其脈絡可循。再來，韓國瑜有草根性，江啟臣中生代改革形象鮮明，且深耕中台灣，兩人搭檔有整體團隊和世代銜接感。

第三，避免節外生枝，率先展現政黨態度，不只對內凝聚黨內意志及士氣，對外也保留副院長與民眾黨合作的空間，理想性與務實運作兼顧。第四，江啟臣是少數會為了大局把位子讓出來的人。最後，如果江啟臣2026年有參選台中市長的計畫，跟韓國瑜建立緊密互動關係，也可視為超前部署。