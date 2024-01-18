台鋼雄鷹17日在成軍記者會上公布一、二軍教練團，其中二軍內野教練找來國立體大總教練邱俊文，消息一出連自家球隊球員也非常驚訝、直呼不捨；18日在112學年度大專棒球聯賽公開男一級季軍戰將成為他執教國體最終戰，他坦言不捨，但轉念跟球員「相約職棒見」。

邱俊文卸下球員身分後曾帶過少棒、青棒隊，2019年來到國立體大執教，110學年度接下兵符並奪下該年UBL冠軍。昨天雄鷹公布教練團，名單中出現邱俊文名字，領隊劉東洋說：「本來二軍就需要內野守備教練，有了解他的風評、在國體帶隊資歷，謝謝龔榮堂教練成全。」

思考了約2週，決定離開國體大、加入雄鷹教練團，邱俊文坦言有掙扎也有不捨，今天率隊比賽的心情跟過往很不一樣，「心情滿複雜的，但還是要把分內的事情做好。」他也勉勵子弟兵要繼續往上前進，「我先去（職棒），等你們跟上。」

邱俊文知道職棒環境競爭，就看能力能夠生存多久，若未來離開職棒隊、有機會再重回大學隊，也能帶著更多經驗、更明確的方向給學生，「真的很感謝龔教練給機會讓我到國體，不僅是教學生，學術方面也完成了碩士學位。」