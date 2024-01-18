國民黨立委當選人韓國瑜今（18）日宣布，將與立委江啟臣搭檔參選立法院正副院長。對此，資深媒體人陳揮文表示，真心希望韓辭不分區，但看到他主動爭取立法院長寶座，「愛與包容，只有祝福了」。

韓國瑜今在臉書PO出與江啟臣的合照，並表示將搭檔參選立法院正副院長，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局。韓國瑜也強調，仍以團結在野，共同監督為優先目標，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到六成民意的憤怒，學會「謙卑」、 「反省」、「 改變」。

對此，陳揮文則發文表示，他真心希望韓辭不分區，但看到韓主動爭取立法院長寶座，「愛與包容，只有祝福了」。

該文引來許多網友議論，並紛紛表示「當初就是韓才投政黨票，辭職不分區，不就跟20年剛選上市長馬上選總統一樣，又要被人唾棄嗎？」、「他是國民黨不分區第一名，不是說辭就能辭」、「他為什麼要辭？國民黨立委有比他更適合院長的嗎？」、「我也是因為韓國瑜才投9號」、「有韓就好」。