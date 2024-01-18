今年早些時候，荷蘭下令禁止其半導體設備製造大廠艾司摩爾（ASML）向中國出口部分深紫外光（DUV）微影設備。該公司最先進的極紫外光（EUV）設備則尚未曾出貨給中國客戶。

去年10月，美國政府進一步收緊對中國先進半導體與晶片製造設備的出口管制，稱北京可能將先進晶片用於人工智慧（AI）和軍事用途。

TechInsights副董兼資深研究員Dan Hutcheson在接受CNBC訪問時表示，由於美中兩國仍處於針鋒相對的狀態，如果美國對中國祭出更多限制，我不會感到意外。美國有很多鷹派人士對中國的軍力擴張真的深感擔憂。

北京此前譴責荷蘭政府的做法，並敦促荷蘭應「秉持客觀公正的立場和市場原則」。中國商務部上周表示，美國正在將出口管制「武器化」，並表示中國商務部高度關切「美國直接干預荷蘭企業對中國的高科技出口」。

《晶片戰》（Chip War）作者Chris Miller上月初接受CNBC訪問時表示，這進一步印證，不只是美國政府，還有荷蘭政府等其他西方國家都將繼續強化一些晶片製造設備與先進半導體方面的限制。

美國先是禁止輝達將其最先進的AI晶片A100和H100賣給中國企業，之後又對輝達專為中國市場重新設計的「降規版」A800和H800晶片下達禁止出口中國的禁令。為了不錯失這個龐大的市場，輝達在去年12月再度為中國推出進一步調降性能的晶片，以遵循美國的出口限制。

《晶片戰》作者Miller表示，美國政府已經暗示將常態性地推出新的出口管制措施，以堵住漏洞。

根據上周五發布的海關數據，受到美國的出口禁令影響，中國2023年積體電路（IC）進口大減15.4%，至3,494億美元。出口也下滑10.8%。

Futurum Research首席分析師Daniel Newman表示，隨著美國大選臨近，以及台海的政治緊張局勢持續存在，很難想像會有明顯放寬管制的情況發生。如果會有什麼變化的話，我認為這些限制將進一步收緊。