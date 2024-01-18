詹皓晴（右）和搭檔歐兒摩絲。（劉雪貞提供）

吳芳嫺（右）。（教練何智仁提供）

澳網開打第5天，出征澳網女雙的3位台將吳芳嫺、詹皓晴、謝淑薇分頭出擊，各自迎來好彩頭，闖進澳網女雙32強。

吳芳嫺本屆賽會繼續和中國大陸好手朱琳組隊，「海峽組合」首輪碰上第7種子瑪汀妮茲（Nicole Melichar-Martinez）／裴芮茲（Ellen Perez），首盤率先遭到破發後無力回天，海峽組合以3比6丟掉首盤，不過第2盤輪到海峽組合先破發並取得優勢，以6比3將比賽拖進第3盤，決勝盤第10局、局數4比5落後時，海峽組合一度面臨對方1個賽點機會，好在成功挽救，比賽進入搶10大戰，海峽組合遙遙領先，驚險以3比6、6比3、7比6（10比5）逆轉，成功擠進32強。

名列大會第10種子的詹皓晴和墨西哥選手歐兒摩絲（Giuliana Olmos），則迎來前澳網女單冠軍柯寧（Sofia Kenin）及其搭檔穆罕默德（Asia Muhammad）的挑戰，首盤就有搶7戲碼，詹皓晴／歐兒摩絲先讓出，隨後同樣上演逆轉勝，終場以6比7（5比7）、6比3、7比5擊退對方。

謝淑薇力拼第7座大滿貫雙打冠軍，與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）聯手出擊，首戰對陣同樣來自比利時的米聶（Greet Minnen）／薇可麥兒（Yanina Wickmayer），場上開起「比利時同樂會」。而米聶正是先前在布里斯本站擊敗謝淑薇／梅騰絲的對手之一，此戰成功復仇，大會第2種子謝淑薇／梅騰絲全場只丟掉1個發球局，輕鬆以6比2、6比1晉級。