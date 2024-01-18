新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」回收可獲得累積點數於配合店家使用享有優惠。（陳慰慈攝）

新北市首座全自動化智慧回收「ECOCO循環方舟」今（18）日於愛買三重店啟用，不但是24小時全自動化的5合1回收系統，透過光學辨識技術除可自動分選出寶特瓶、鋁罐、手搖塑膠杯及乾電池外，還是市面上第一台可回收HDPE材質的牛奶瓶自動化設備，更可獲得累積點數於配合店家使用享有優惠。

環保局長程大維表示，新北市民的回收物有三個回收管道，除可以交由資源回收車，另可至349個黃金資收站，2020年10月起更與ECOCO合作推動四合一智慧回收站，至今已有9處站點。統計這幾年回收500萬個回收物、減碳392公噸，未來會跟更多企業合作，希望能推廣設置，讓民眾資源回收能更加便利，達到資源循環目的，為地球盡一份心力。

程大維說，今日啟動的智慧回收機更再升級為「ECOCO循環方舟」，可24小時全自動化服務，機台也申請碳中和認證，可將寶特瓶、鋁罐、手搖杯及乾電池及HDPE材質的牛奶瓶，共5種不同材質的回收物自動辨識、分區、壓縮存放，回收可累計點數換消費。

ECOCO循環經濟執行長李漢揚表示，ECOCO是一間設立台南的新創公司，新北市相當歡迎創新能力與在地文化公司，直言系統要進入市場是很需要站點合作與服務，愛買是他們合作的第一間量販店，以前機台回收的品項只有2到3種，現在擴充後，前端有AI光學辨識、重量感測、材質辨識功能外，投入會分顏色、種類，回收機所收集到的回收物，後續經過清運、回收、再製等過程，將再設計或再利用為再生產品，如T恤、包包等，形成循環經濟，且其碳足跡已完成第三方查證，符合2050淨零排放目標。

李漢揚說，「ECOCO循環方舟」雖24小時運作，但使用電費夏天每2個月1000到1200元、冬天600到700元，相當省電。

環保局說，新北市首座「ECOCO循環方舟」啟用將搭配為期3周「投瓶超Chill週週抽」活動，即起至2月7日，民眾只要至愛買三重店「ECOCO循環方舟」回收寶特瓶、鋁罐或牛奶瓶，單次投瓶點數滿50點，即可參加抽獎，活動每週將抽出5名幸運兒，贈送再生衛生紙1串，鼓勵市民運用智慧回收機響應循環經濟，活動詳情可至ECOCO官網(https://www.ecoco.xyz/latest-news/) 查詢。