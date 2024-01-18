近來呼吸道傳染疾病疫情升溫，造成醫院與門診就診人次大幅增加。營養師夏子雯就自曝感染腺病毒，還有點黴漿菌感染，出現微燒、流鼻水、咳嗽、痰多到爆炸等症狀，但由於腺病毒在治療上並無特效藥，因此，她除了遵照醫囑服藥外，還透過充足的營養來提升自身免疫力，並分享3大關鍵食物，包含高蛋白飲食、適量水果補充維生素C，以及充足水分，有助身體加速康復。

夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文表示，在感染腺病毒後，她的症狀表現為全身無力、衣服摩擦到皮膚會感到疼痛，且伴隨微發熱、喉嚨腫痛又發不太出聲音，以及多痰的狀況，痰液更呈現如蟹膏般的綠色，立刻求診治療。

進一步談及腺病毒，夏子雯說明，是一種常見的病毒感染，常見的症狀有發燒、咳嗽、鼻塞、扁桃腺化膿、頸部淋巴結腫大，甚至有眼睛泛紅、結膜炎、腸胃炎等。然而，目前腺病毒治療無特效藥，因此需依照症狀來治療，以及透過充足的營養來提升免疫力。

夏子雯指出，染病後想要趕快好，除了遵照醫囑、按時服藥外，可多吃以下3類飲食，同時注意飲食要清淡、不要吃太油、多休息：

1、高蛋白飲食：喉嚨痛會吃不太下需要咀嚼較久、肌肉纖維密度太高的肉類，因此，可透過各式雞蛋料理，如蒸蛋、玉子燒、炒蛋、溏心蛋、荷包蛋等；或是鮮奶、豆漿，來補充優質蛋白質來源。此外，軟嫩的魚類、瘦絞肉也是不錯的選擇，都有助於增強免疫力。

2、適量的水果，補充維生素C：冬天盛產的柳丁、橘子，具充足的維生素C，能幫助身體提高免疫力，若懶得一片一片剝來吃，可以打成汁、連同渣渣一起飲用。

3、充足水分：適時補充水分很重要，如白開水、電解質水，或者稀釋的運動飲料等，都可成為該階段的水分補充。