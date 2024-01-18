信驊表示，此智慧巡檢解決方案透過Cupola360晶片內全景拼接技術，結合VIZZIO擬真3D實景建模進行遠端沉浸式巡檢，確保全方位的無死角即時監控。工廠管理人員及其客戶無須舟車勞頓或實際進入產線，即可進行全面的沉浸式巡檢及導覽。該方案結合可擴充的第三方AI分析技術，能提供實時洞察，並在發現異常和潛在的安全威脅時，以自動化情境覺察(situation awareness)幫助工廠管理人員快速採取有效的因應措施。

信驊營運長謝承儒表示，本次鴻佰科技的燈塔工廠大量採用AI友善(AI-friendly)的Cupola360智慧巡檢技術，該技術不僅能大幅降低勞力需求，將傳統SCADA升級為創新的3D LIVE視覺解決方案，同時能積極降低碳足跡，符合ESG減碳目標。這種前所未見的全視覺管理技術適合應用於工廠管理，而鴻佰科技是首家採用的領導工廠，還有其他許多工廠也正在進行部署。我們很榮幸能獲得具國際領導地位的工廠所認可，為製造業遠端巡檢和AI高效管理建立新標準。

鴻佰科技AI人工智能處林尚毅表示，結合信驊科技的Cupola360沉浸式全景技術和VIZZIO的擬真3D建模技術，並輔以AI和軟硬整合解決方案，我們成功打造關鍵區域智能巡檢、實現全廠區數據化和透明化管理與監控等成效，進而快速發現問題、迅速解決挑戰，同時提升決策效率，全面改善工廠整體營運效率。我們相當榮幸能與信驊科技、酷博樂和VIZZIO這幾間擁有創新技術的企業深度合作，共同開創製造業數位孿生的全新典範。

佰科技燈塔工廠採用結合Cupola360沉浸式全景技術和VIZZIO 3D建模的智慧巡檢解決方案，有效提升營運效率和永續性，成為製造業擁抱創新沉浸式科技的成功先例。