曾國城、卜學亮接力提供獎金抽獎。（果陀劇場提供）

黃嘉千與夏克立2022年終結16年異國婚姻，離婚官司纏訟至今，行事變得低調的黃嘉千16日晚間與曾國城、李千娜、屈中恆、卜學亮、郭子乾、賴雅妍等人出席果陀劇場「好運龍總來」2023年尾牙暨《解憂雜貨店》、《冒牌天使》及《妳和我和他的真相》三戲聯合慶功宴，在曾國城拱捐獎金提供抽獎時，也意外吐露婚變2年來的真實心境。

果陀劇場16日舉辦尾牙。（果陀劇場提供）

屈中恆特別領錢提供劇團工作人員抽獎。（果陀劇場提供）

曾國城去年演出果陀劇場的《冒牌天使》，北中南巡演獲得了廣大的迴響，他出席尾牙時感性地說，「感謝果陀劇場在當年屏風表演班封箱的時候收留了我，讓我可以持續地在舞台上享受不同於電視的表演，雖然投資報酬率有點低，但相對來說成就感也特別高！」除了大方捐出現金、曾拌麵讓辛苦的工作人員抽獎，他還當起主持人一起拱郭子乾、卜學亮和屈中恆等人接力加碼，他請黃嘉千上台同樂時，唐從聖爆料黃嘉千在台下表明自己正在打官司，曾國城一臉理解：「所以花很多錢？」黃嘉千回：「花太多錢。」表示會「盡量」表現誠意捐紅包，唐從聖幽默道：「要不要大家捐給妳多少？異國婚姻分手代價比較高。」

黃嘉千暫拋離婚官司紛擾，感染現場歡樂氣氛，還在思量將提供多少現金抽獎時，反過來拱曾國城捐10萬，獎金金額一說，現場嗨翻，曾國城忍不住糗她：「妳上次被打是什麼時候？」黃嘉千也自嘲笑回：「我要看一下記錄。」

屈中恆也被拱捐錢，他苦笑要先下樓去提款機領錢，卜學亮則笑說，自己參加果陀尾牙很多年了，早就知道要事先準備好了，而曾國城和卜學亮跟屈中恆也將在今年4月再度加演3人共同合作的《ART》，而今年的演出也將是《ART》雙版本巡演累積破一百場的場次，讓3人都很期待可以在劇場再相聚。

李千娜去年擔綱《淡水小鎮》女主角演出，在老公黃尚禾陪伴下，挺著孕肚出席果陀尾牙，希望將自己的「好孕」轉化成好運傳達給現場每一位工作人員，拍照時黃嘉千也上前摸孕肚，而李千娜在台上則掩不住喜悅，邊說話邊興奮地蹦跳，嚇壞了所有人，連忙要這位孕婦注意安全。