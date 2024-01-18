因應消費者的健康意識抬頭，許多洋芋片廠商紛紛推出「非油炸」洋芋片，這類洋芋片多數經過烘烤而成，不過所謂的烘烤洋芋片真的比一般油炸洋芋片更健康？美國一名營養師比對兩種洋芋片的營養成分後發現不一定如此，一般洋芋片的熱量確實較高，但是兩種洋芋片的鈉含量相當，碳水化合物含量部分則是烘烤型洋芋片更多。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國密蘇里州營養師麥克芙森（Gaby McPherson）15日在健康網站「EatingWell」撰文，破解一般大眾認為烘烤洋芋片更健康的迷思。

她說烘烤型洋芋片通常是由乾馬鈴薯澱粉製作，形成薯片形狀後進行大批烘烤，不會經過油炸。《每日郵報》指出，不少知名洋芋片品牌都是用這種方式製作烘烤洋芋片，稱這種製程的洋芋片更健康，比傳統洋芋片少了65％脂肪。

不過事實真的如此？麥克芙森調閱美國農業部（USDA）官網羅列的油炸洋芋片及烘烤洋芋片營養標示，並且都是根據一袋28克重的洋芋片進行比較。

結果顯示，一般洋芋片的熱量為149大卡，並含有10公克脂肪及1公克飽和脂肪；烘烤洋芋片有131大卡，含有5公克脂肪及0.7克飽和脂肪。

Wait a minute, the "healthy" baked chips are just more unhealthy processed crap? Who knew? #carnivor https://t.co/Vlrp9JWkNf — Kirk Shelley (@CarnivoreKirk) January 17, 2024

一般洋芋片的碳水化合物有15克，總糖量為0克，烘烤型洋芋片的碳水化合物有20克，總糖量為1克；鈉含量部分，一般洋芋片為148毫克，烘烤洋芋片有150毫克。

一般洋芋片的鉀含量為336毫克，維生素C含量為22毫克；烘烤洋芋片的鉀含量為202毫克，維生素C含量為0。

■烘烤洋芋片碳水含量較高 兩者鈉含量相當

麥克芙森指出，顯然油炸洋芋片的脂肪含量是烘烤洋芋片的2倍，但是飽和脂肪的含量沒有太大差別。報導指出，飽和脂肪會提高血液中壞膽固醇濃度，濃度上升會增加心臟及心血管疾病風險。

讓她意外的是，烘烤洋芋片的碳水及總糖量皆較高，不過她也解釋，低熱量食品的風味可能較高熱量食品差了一些，因此廠商會添加糖分來改善風味；另外使用馬鈴薯澱粉製作，也是碳水含量較高的原因之一，麥克芙森警告，這類澱粉通常是精緻碳水化合物。

除此之外，兩種洋芋片的鈉含量相當，她建議有高血壓的患者要特別注意。

針對烘烤洋芋片的鉀及維生素C含量較低，麥克芙森直言，民眾更應該從蔬果中攝取這類營養素。

她也提醒，各品牌的營養成分有差異，所以仍應依各品牌為準。

針對嘴饞的民眾可以如何更健康地吃洋芋片，除了控制攝取的量之外，她建議可以搭配切片蘋果或優格等富含纖維或蛋白質的食物一起吃。