桃園市長張善政18日前往視察跨國道的航空城大橋。（陳夢茹攝）

鑑於2019年南方澳大橋斷裂橋事件，加上台灣氣候終年高溫潮濕又有酸雨、空汙等影響，桃園市政府利用道路基金補助經費1000萬，針對特殊橋梁鋼纜進行檢測，確認其安全性。市長張善政18日前往視察跨國道的航空城大橋，強調未來會針對更多橋梁進行監控，保障市民安全。

養工處指出，台灣地理環境屬於海島型氣候，高溫潮濕且有酸雨，恐導致嚴重的腐蝕狀況，又因常有地震及颱風等天然災害的侵襲，增加橋梁的損壞機率，為維護橋梁的安全及功能、預防災害發生，運用道路基金1000萬補助經費，將針對4座特殊橋梁進行檢測及評估。

桃市府委託專業團隊針對4座特殊橋梁進行檢測及評估。圖為工人測試航空城大橋。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政18日前往視察跨國道的航空城大橋。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

張善政18日前往視察跨國道的航空城大橋檢測，他表示，航空城大橋已建置約6、7年，橋梁如同人的身體，從年輕的時候就要保持健康，邁入一定年歲後需要持續監控健康狀況。索力橋因外型美觀相當受到歡迎，鋼索強度需要特別密切監控保持安全，未來陸續檢視索力橋的安全。

養工處說明，對索力橋來說，鋼纜及錨定端為橋梁主要受力構件， 但常因為無法直接檢視，不能確認鋼腱是否有損傷，屬於高風險管理橋梁。這次針對航空城大橋48處錨定端執行開蓋、清潔、保養及目視檢測作業，並針對8根背拉鋼纜及16根主鋼纜進行揚起試驗。

除了蘆竹區航空城大橋以外，另會針對楊梅區校前路跨橋、平鎮區新光吊橋及復興區新溪口吊橋共4座橋梁做試驗，檢測項目包含內視鏡檢測、索力微振、揚起試驗及探傷等，透過檢測缺失項目探討劣化，讓市府掌握現況後能對症下藥，及時維修和補強。