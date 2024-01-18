高雄市一名51歲徐姓男子連續2天酒駕遭逮。（翻攝畫面）

高雄市一名51歲徐姓男子日前（16日）11時許騎乘機車於鼓山區華寧路與裕興路口，因左轉未打方向燈遭警方攔查，盤查時發現該名徐姓駕駛竟是（15）日剛被他移送地檢署的酒駕嫌疑人，未料徐男出庭後隔天再度酒駕上路，徐男經酒精濃度檢測，酒測值仍高達每公升0.85毫克，二度遭送辦！

警方表示，徐姓男子於14日晚間18時許與友人共同飲用米酒及保力達酒精飲品，至15日凌晨1時許起床欲購買消夜時，索性直接騎車出門，貪圖一時方便而未戴安全帽，沒想到因此遭警攔查，酒測值高達每公升0.87毫克，被依違反公共危險罪嫌移請偵辦。

徐男當天從高雄地檢署出庭返家後，凌晨又在家中與好友小酌數杯威士忌與米酒，早上睡醒後突然想到自己遭查扣的機車尚未領回，（16日）11時遂騎乘機車前往領車，沒想到回程途中又因交通違規遭員警攔停。盤查時員警認出男子竟是昨日遭捕的酒駕嫌疑人，且現場更還散發濃厚酒氣，經詢徐男坦承凌晨在家中與朋友飲酒暢談，員警聽完直呼「這不行啦！」，勸戒徐男不知警惕，未能記取教訓。而徐男此次吹測酒測值高達每公升0.85毫克，再次觸犯公共危險罪嫌。最終徐男語氣無奈的表示「剛出來又要進去了！」，這次酒駕也連累女友的機車遭到查扣、卸牌，實在是得不償失！

鼓山警分局長陳奕良呼籲「法律無假期」，奉勸駕駛朋友們勿心存僥倖酒後駕車，有飲酒請找「代客駕車」，警方對於「酒駕零容忍」之決心絕不容質疑，將持續強化執法作為，以保障市民用路安全。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！