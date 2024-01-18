舉辦第6屆的「想辦法愛心公益市集」，將於1月20日在台中市美術綠園道登場。（主辦單位提供）

今年邁入第6屆的「想辦法愛心公益市集」，將於1月20日在台中市美術綠園道登場，以綠色永續為號召，現場募集了二手精品、小農周邊與文創手作、小孩市集等，並邀請知名美食設攤及專業表演，公益義賣所得將全部捐給惠明盲生重建教育經費，呼籲大家用銅板來挖寶做愛心。

「想辦法公益愛心協會」是由一群義工與素人在網路上串聯發起的公益組織，剛開始由理事長鄭博仁整理出家中沒用物品，在臉書PO出「這些東西賣掉可以捐給惠明…」，未料獲熱烈回應，就此開啟了第1屆愛心園遊會，剛開始僅40攤、2022年倍增至84攤。

此公益市集活動秉持「不握手、不致詞」原則舉辦，盼將焦點聚集在具體行動實踐，也吸引許多熱心公益團體加入，協會指出，歷年拍賣品中不乏上萬元的二手精品、全新小家電與名店排隊美食，都是以數百元、甚至銅板價售出，今年更有令人愛不釋手的藝術文創手作、健康有機小農美食等共80攤。

主辦單位指出，義賣所得將全數捐給惠明盲校，該校盲生往往伴隨先天性多重障礙，常人簡單的吃飯或穿衣動作，都需要經過艱辛緩慢的陪伴與練習，盼透過實際行動幫助他們；今年活動更加碼綠色永續主題，所有攤位不使用一次性塑膠包裝，也提醒參加的民眾自備環保餐具與購物袋。