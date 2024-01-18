陳柏霖透露陪女友逛街時會霸氣買單。（粘耿豪攝）

郭雪芙主要都跟姊妹們一起逛街。（粘耿豪攝）

陳柏霖和郭雪芙近日都在金門拍攝何潤東執導新劇《不如海邊吹吹風》。（粘耿豪攝）

陳柏霖和郭雪芙今（18日）出席電商平台在台北信義區旗艦店開幕記者會，店內還特別設置了「男友等待區」，陳柏霖表示，平常陪女友逛街時，除了會在一旁滑手機外，也會在女友試衣服的時候出點主意，若對方猶豫不決，自己也會幫買單、直接包色，讓現場一陣驚呼，他更霸氣回「不然呢」，但再被問及曾最高紀錄等多久，孝順的他竟笑說「應該是長輩吧，媽媽逛街都會比較久」，郭雪芙則是主要都跟姊妹們一起逛街，較少跟男友。

2人近日都在金門拍攝何潤東執導新劇《不如海邊吹吹風》，預計拍到農曆年前殺青，陳柏霖笑說，因為在金門幾乎沒什麼車，所以下戲後都會一個人騎車、散步，久違回到台北，「很多車，大城市的感覺」，郭雪芙也表示過得相當愜意，「像我休假的話就會直接睡到底」。陳柏霖也分享，自己其實是第一次造訪金門，因為當地很乾、日夜溫差較大，剛開始不太習慣，除了劇組會相約一起吃薑母鴨暖暖身外，身為愛酒人士的他，當然也沒錯過品嘗道地的高粱酒，郭雪芙則最難忘蚵嗲的美味。

不過2人為了保持身材，也會動手煮健康餐一起吃，陳柏霖說「因為一直外食比較負擔，有時候就還是要自己煮吃簡單一點」，郭雪芙也稱「就會燙些青菜、肉片，然後會加入花椒、薑片作為基底」，也不忘稱讚陳柏霖的手藝好，笑喊「他還很會用氣炸鍋」，而郭雪芙日前在《此時此刻》飾演單親媽媽按摩師獲好評，她坦言確實當時有特別增重，和現在差了3公斤左右，至於瘦身秘招，她則會多喝水和薑茶，和實行「168」間歇性斷食，「有時候拍戲沒辦法，也會至少堅持空腹12小時」。

談到《此時此刻》中與劉俊謙的互動獲好評，郭雪芙說，她本來一開始看劇本時還覺得「這個男生好討厭」，在播出後也收到身邊好多朋友傳訊息大讚「俊謙真的好可愛」，讓她欣慰直呼「看到大家有喜歡，我也滿開心」，正好新戲《不如海邊吹吹風》中劉俊謙的正牌女友蔡思韵也有參演，劉俊謙也有特別跟她提起此事，但自己不會去金門探班，並直言跟蔡思韵「我們反而沒聊太多關於《此時此刻》的內容，大多都在講貓」。巧的是蔡思韵主演新片《還錢》就是跟陳柏霖演情侶，可說是相當有緣份。