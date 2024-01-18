紅海衝突

美國海軍最近利用五花八門的空戰裝備，在紅海及周圍擊落數十計目標，提供了前所未有的大量相關性能數據。然而，能利用這些事件，從中獲得重要洞見的不只是美國。老美的對手，尤其是中國，也同樣能從中獲益。

據《動力》（The Drive）網17日報導，美國海軍驅逐艦及 F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）擊落了許多葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的巡弋和彈道飛彈，還有數十計無人機，而這對美國海軍空戰單位進行了貨真價實的壓力測試。

以往從不曾有這麼多的實際數據可供利用，而射擊的目標種類繁多，場景也十分多元。由於這發生在複雜的濱海戰場中，使這些數據變得更有價值。而這一切資訊，包括每次交戰的各層面，都將被仔細研究，並用以改進不斷進化的美國海軍空戰骨幹「神盾戰鬥系統」（Aegis Combat System），還有透過先進網路運作的一切感測器、武器和平台。

紅海衝突

美國海軍擁有世上最複雜的空戰能力，其中的核心就是驅逐艦和巡洋艦上的「神盾戰鬥系統」。至於它的精簡版COMBATSS-21艦用戰鬥系統，也出現在濱海戰鬥艦上，也會用以武裝星座級（Constellation class）巡防艦。

「神盾戰鬥系統」利用各式艦載感測器，控制艦上的多數武器，甚至能與機隊中的幾乎所有的裝備「對話」，如 MH-60「海鷹」（Sea Hawk）直升機、各式艦載戰機，以及十分重要的 E-2 「鷹眼」（Hawkeye）艦載預警機和控制機等。然而，許多資訊並非美國海軍獨有，許多數據也都能透過資訊數據鏈，傳輸到系統中。