桃園市交通局已將觀音國民運動中心納入新設站點評估範圍。（交通局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音國民運動中心去年8月新開幕，吸引許多觀音居民與桃科工業園區員工前來運動，不過由於地點距離觀音各鬧區較遠，大眾運輸僅有1線公車行經，地方盼爭取增設YouBike站點，讓更多無車族的鄉親，也能到此運動。交通局會勘後，也已將此處列入評估範圍。

觀音國民運動中心位於桃科一路與桃科三路交叉口，館內各項運動設施齊全、課程豐富，適合各年齡層市民，特別受親子客青睞，65歲以上長者也於公益時段可免費入場，桃園市體育局祭優惠至今年12月31日，提供觀音、新屋區居民專屬5折方案，桃科工業園區職員也同享半價優惠。

觀音國民運動中心鄰近台61線與台66線快速道路，多數民眾都開車或騎車前往。市議員吳進昌表示，目前有行經此處的大眾交通工具僅有「桃園市5039線公車」，且1天只有12班車，班次較少。他上月在議會臨時會提案，向交通局爭取在此設置YouBike站點，輔助大眾運輸較難抵達的交通缺憾。

吳進昌說，近日與觀音、大潭里辦公室和交通局一同會勘討論，因觀音國民運動中心已開始營運，盼能列入優先排序，可串聯觀音市區YouBike站點，騎腳踏車就能來往市區與運動中心，且國小、國中學生也能較方便前往運動，將成重要設施。

交通局運輸規畫科說明，市府正辦理YouBike2.0新系統轉換工程，19日將啟用大園、大溪、龍潭、觀音、新屋新系統服務，全市皆可借還YouBike2.0。此外，交通局也同步規畫新設場站，包括社宅、公園、轉運站等地，擴大服務範圍，而觀音國民運動中心也已經納入綜合檢視項目。