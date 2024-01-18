119消防節！今（18）日由莫懷祖局長率副局長、主任秘書及科室中心主管、大隊長等幹部前往內湖「防災科學教育館因公殉職專區」，向歷年在災害搶救中英勇殉職的消防先烈們獻花致敬。（圖／消防局提供）

119消防節台北市消防局除了舉辦表揚及慶祝活動外，為感念歷年殉職先烈，精神長存，特別在消防節當日，辦理一項別具意義的紀念活動，今（18）日由莫懷祖局長率副局長、主任秘書及科室中心主管、大隊長等幹部前往內湖「防災科學教育館因公殉職專區」，向歷年在災害搶救中英勇殉職的消防先烈們獻花致敬，代表消防局所有同仁對於烈火英雄捨身救人，表達由衷緬懷感念之意。

消防局「防災科學教育館」位於內湖成功路及民權東路口，於10樓「消防博物館」內設有紀念因公殉職同仁「英雄館」專區，存放歷年因公殉職警消11人、義消7人、替代役男1人的紀念牌。

「哲人日已遠 典型在夙昔」，在歷年因公殉職警、義消先烈中曾光榮小隊長於55年1月19日搶救中華路新生戲院火警，因冒險救助受困民眾，英勇殉職；余光榆隊員於77年10月13日冒險搶救松山區健康路文化城理容院火警，遭突發閃燃灼傷，英勇殉職；義消高龍雄幹事、高文龍小隊長兄弟於78年8月3日搶救峨眉街今日百貨公司火警，高氏兄弟冒險進入搶救，突遭電扶梯燒熔崩塌重創，英勇殉職；熊重華隊員於80年12月8日搶救中山區中山北路三段五十九號海霸王餐廳火警，冒險深入地下室奮勇搶救，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職。吳靜文、孟仲虎、張志世隊員等三人於81年8月28日搶救本市中正區漢口街六福大樓火警，冒險搶救受困民眾，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職；方俊弘分隊長於103年3月27日搶救中正區仁愛路2段72號之9地下室火警，冒險深入搶救，遭突發爆燃灼傷，英勇殉職，先賢先烈，昭昭事蹟，永銘不忘。