今年的台灣冬天忽冷忽熱，但遠在地球另一端的澳洲可是持續沸騰，一年一度的澳洲網球公開賽現正激戰中！講到澳網，不得不提塞爾維亞球王喬科維奇(Novak Djokovic)，他去年個人的澳網第10座冠軍入袋後，今年繼續劍指第11座冠軍、第25座大滿貫冠軍，讓我們來一起見證當代網壇傳奇持續突破自己的紀錄。

統計喬科維奇在澳網的表現，從2008年第一次奪得澳網冠軍以來，喬帥一共參加了15屆澳網賽事(唯一缺席的是2022年因為疫苗風波無法入境)，其中有10次(2008、2011-13、2015-16、2019-21、2023年)一路過關斬將勇奪冠軍，也就是說只要喬科維奇出戰澳網，就有超過67%的機率可以拿到冠軍獎盃！更進一步計算逐場勝率，15年期間喬帥在澳網一共出賽了91場比賽，一共拿下86次勝利，他在澳網的場均勝率接近95%十分驚人。

翻開ATP官網喬帥近52週在硬地球場出賽的數據，有3項第1，首先是發球局勝率高達89.5%傲視群雄，在接發球的能力方面喬科維奇也不遑多讓，平均接對手二發的得分率57.1%獨占鰲頭，至於在關鍵時刻喬科維奇冷靜沉著的表現令人印象深刻，他在決勝局的勝率71.4%是男網所有球員之中唯一超過七成的選手。喬科維奇球風全面可以說是幾乎沒有弱點，搭配他強大的抗壓性，相信狀態維持極佳的喬帥非常有機會能夠再次傳出捷報拿到本屆澳網冠軍。