金寶集團今天舉行旺年會，許介立在記者會表示，康舒自2022年啟動轉型，雖然因為購併OmniOn Power(立卬)，2023年合併營收達280.98億元，年成長10.96%，創下歷年新高，但康舒本業因2023年還在轉型路上，目前還有一半以上產品與消費市場相關，而2023年消費市場嚴峻，致使康舒2023年本業衰退18%，不過今年是康舒落實轉型成長的一年，預期OmniOn Power(立卬)及康舒本業都會成長。

許介立表示，OmniOn Power(立卬)聚焦在電信產品，電源瓦特數及信賴度在業界都是領先的，我們與OmniOn Power(立卬)從採購、技術與生產據點、研發及業務四面向合作，其中採購部分，我們從合作後就開始合作，對雙方毛利率均有顯著的增長；在業務部分，由於兩家公司客戶不同，我們將OmniOn Power(立卬)高端產品賣給ICT客戶，並將康舒產品賣給他們的通訊客戶，合併營收不會因為併購而減少；研發方面，我們不僅利用他們的研發能力將產品引用到AI伺服器，亦將他們研發產品用更有競爭力的價格來做，讓康舒產品具有更好的競爭力；兩家公司在製造也進行更大的合作，由於OmniOn Power(立卬)擁有墨西哥/上海/印度生產據點，而墨西哥廠對北美客戶是很重要的生產據點，我們會跟客戶討論在墨西哥廠生產。

除強化OmniOn Power(立卬)併購效益，康舒也致力推動跟金寶集團合作，許介立表示，康舒花3年時間，終於拿下美國充電樁客戶，未來將與泰金寶合作，由康舒設計接單，泰金寶生產出貨，康舒亦會利用包括仁寶(2324)等在東南亞廠區佈局，就近服務當地電源客戶。

展望今年，許介立表示，在新產品及新客戶加入下，無論是購併的OmniOn Power(立卬)或是康舒原本的業務主體，今年都會有兩位數成長，不過由於大部分新產品出貨在下半年，預估上下半年將是4:6，整體毛利率也會比去年好。