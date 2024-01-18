為因應農曆年節前的就業市場，有許多市民急找工作，要開發短期工作機會，桃園市就業職訓服務處於春節前陸續辦理4場兼職工作的徵才活動，提供桃園市有打工需求或急需找工作的市民，媒合春節期間的短期工作機會。

就業職訓服務處處長陳秋媚表示，4場次徵才活動總計邀請22家廠商參與，總計釋出726個以上職缺，職缺包含有環亞（機場貴賓室）、王品餐飲、家樂福、全家便利商店、星巴克、添好運、貳樓、摩斯漢堡、微笑單車、良福保全及全國加油站等知名企業，現場也會釋出各類多元職缺。

陳秋媚說明，4場次兼職徵才活動分別有， 19日下午1點至3點半將於陽明公園活動中心舉行，共有10家廠商、232個職缺； 23日下午1點半至4點將於經濟部桃園幼獅產業園區服務中心辦理，共有3家廠商、205個職缺。

25日將於1點半至4點將於八德大漢市民活動中心舉行，共有4家廠商、110個職缺； 26日早上9點至下午1點將於陽明公園活動中心辦理，共有5家廠商、179個職缺。

陳秋媚說，為協助求職民眾順利就業將於活動現場提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會。同時今年首推「友善家庭就業促進計畫」，協助因家庭照顧致退離職場的民眾重返職場，經就業服務據點推介就業，可獲得最高3萬元就業獎勵，歡迎民眾至徵才活動現場諮詢登記。