台南科學園區去年營業額首度超越竹科，南科管理局20日將在西拉雅廣場舉辦園慶暨集團結婚，鼓勵園區9萬2000名員工結婚生子，今年第4度祭出參加就送iphone15最新蘋果手機，限量66個名額一開放就秒殺額滿。

南科管理局第28年舉辦園慶，去年南科園區在台積電3奈米廠帶動下，全年營業額首度超越竹科，成為台灣第1名的科學園區。

自4年前舉辦集團結婚送iphone起，年年送最新蘋果手機，報名人數逐年暴增，去年即不乏中高齡情侶檔報名結婚，今年限量66對新人，創下歷年新高，一開放報名就額滿。

南科管理局表示，南科成立以來，在積體電路工廠帶動下，營業額逆風成長，園區廠商增至273家，員工突破9萬人，受惠全球AI、HPC出現的爆發式成長，再加上NB、PC、手機、伺服器及車用需求回升，可望帶動南科整體營業額持續成長，再創歷史新高。

今年園慶邀請許多知名藝人歌手演唱，包括原鄉歌手戴曉君、嘻哈詩人阿跨面、嬉班子非洲鼓舞劇團及超重磅金曲歌王許富凱。

現場還有多項好玩活動與創意市集，包含各式DIY手作體驗、博物館大集合和南科周邊縣市特色美食。現場還有多元的園遊會攤位、廠商聯合徵才活動。