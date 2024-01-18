網紅聖結石(曾聖傑)過去曾是YT「頑Game」頻道成員，之後單飛開始經營個人頻道，收穫大批粉絲訂閱。今（18）日他突然在社群媒體上宣布，將提供10萬至1000萬新台幣的創業基金，專門投資於處於種子期或天使輪階段的公司/團隊。

聖結石貼文表示「這個機會開放給所有正在開發或已經開發完成的Apple Vision OS應用程式創作者，無論是遊戲、生產力工具、社群應用等各類型的創意皆在我們的考慮範圍內。」並強調沒有設置任何年齡、性別或族裔的限制，無論是資深開發者或是學生都可以，聖結石表示「只要你有著改變世界的創新想法，我們都期待聽到你的聲音。」

聖結石也感性的說「一直以來，你們的支持與照顧讓我銘記在心與感激。現在，我希望能夠回饋給你們，幫助你們的夢想照進現實。」貼文一出有網友懷疑聖結石被盜帳號，對此，聖結石回應「信箱是我的官方信箱沒錯，我沒被盜啊。」

消息一出，網友表示「聖傑開示了。」聖結石回應「沒有開示啦！只是有興趣」，也有人大讚聖結石是「好人」，他回說「 只是正常投資，沒有所謂好人壞人啦」，此外，還有認識好友邀他投資電影，聖結石則說「哈哈哈，有適當的時機一定會去研究研究，謝謝學姐。」