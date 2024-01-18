基隆市無黨籍議員呂美玲（左）與民眾黨基隆市黨部主委林毓峯（右），18日召開記者會，指有民眾在回收場拾得空票匭。但仔細看封條上的關防大印，寫著新北市。（張志康攝）

正副總統大選甫落幕，竟然有民眾發現空票匭被丟棄在回收堆的垃圾箱上。基隆市議員呂美玲及民眾黨基市黨部主委林毓峯18日召開記者會，指空票匭並未集中銷毁，台灣民主有待提升，監督還不夠嚴謹。

呂美玲表示，她14日接獲民眾檢舉，表示在回收堆的垃圾筒上看到一只空的正副總統票匭，她原本不相信。但接下來民眾將空票匭拿到她的服務處，她看到時只覺不可思議。

林毓峯則表示，在這次投票過程中，還發現有九個投票匭竟未貼封條，曾主動告知現場主任管理員，他強調是善意提醒，接著表示看是否可查看箱底有無封條，竟被拒絕。

林毓峯指出，根據中央選委會規定，正常情況是開票前，選務人員要檢查票箱底有沒有其他東西，但該撿到的票匭底板白色，紙板卡得很裡面但也很容易塞紙張，因此，嚴格說是有瑕疵，並非指做票，但讓民眾產生疑慮。

呂美玲說，她看到被丟棄的空票匭時不僅覺得很荒謬，也很害怕，她認為，我們的民主還不夠成熟，與選舉相關的監票人員，在開票過程當中應當更嚴謹，怎麼會發生這樣的情況。

不過仔細看呂美玲拿出的封條，發現封條上的關防大印並非寫著基隆市，而是新北市的票匭。且呂美玲也承認不清楚民眾是從何處取得該空票匭。

對於市議員的質疑，基隆市選委會表示，開票所開票結束後，在離開前，主任管理員應請所有工作人員檢視現場是否遺留選舉票。確認現場無遺留選舉票後，由主任管理員及主任監察員將選務印刷品、選務用品及選票在警員戒護下帶回區選務作業中心；另大型選務物品如票匭，由各區選務作業中心統一辦理收回、作廢及廠商自行銷毀，不會回到選委會選務中心。