日本人氣漫畫《X光室的奇蹟》以「一張照片就能找出病症的超能力者」放射科醫師與放射線技師為題材，熱銷超過270萬冊，改編成2部電視劇接連拿下高收視率後，趁勝追擊推出電影完結篇《電影版 X光室的奇蹟》，票房更是賣座近10億日幣（約2.13億台幣），接續電視劇，由經典日劇《HERO》、《假面飯店》導演鈴木雅之執導，邀來窪田正孝、本田翼、廣瀨愛麗絲主演，電視劇版熟悉的班底山口紗彌加、遠藤憲一、濱野謙太、丸山智己、鈴木伸之、和久井映見等也再次齊聚，為系列劃下最精采完結篇。

廣瀨愛麗絲飾演同為放射線技師並單相思著唯織的「廣瀨裕乃」。（車庫娛樂提供）

《X光室的奇蹟》系列主要描寫為了找尋病因而使用X光、CT電腦斷層，負責拍攝病變的放射線技師，以及透過照片診斷出病況的放射科醫師，因為較少和患者直接面對面，他們就像是幕後人員一樣的存在。電影版則講述放射科醫師甘春杏（本田翼飾）得知在沒有醫生的小島上為島民診治的父親病危，因而前往那座離島。陪父親走完最後一程後，島上卻因原因不明的感染症及強颱襲擊，陷入危機。得知杏在島上孤軍奮戰的放射線技師五十嵐唯織（窪田正孝飾），為了守護重要的夥伴，以及拯救受苦難的島民，他做出了一個決定。

在經過2部日劇及特別篇後，窪田正孝表示很高興能推出電影版：「老實說，聽到要拍成電影時我心想『這部作品要怎樣拍成電影啊』也有感到不安的地方。因為我認為在《X光室的奇蹟》之中，有著電視劇獨有的優點。但是電視劇第一季結束後，過了兩年還能推出第二季，甚至能推出電影版，都是因為有各位觀眾的支持。也抱著對觀眾們的感謝，比起不安更感到開心。」本田翼也表示：「如果沒有放射線技師或放射科醫師，很多病因可能就無法找出來，但是他們的存在也不太為人知，希望可以透過作品讓更多人知道放射線技師及放射科醫師這些無名英雄。」

本田翼飾演唯織的青梅竹馬同時也是放射科醫師的「甘春杏」。（車庫娛樂提供）

甘春杏是本田翼的演藝生涯中，第一個醫師角色，回顧收到演出邀約時的心境，本田笑說：「我當時想著，終於來了！」也表示：「醫療劇如想像中非常地辛苦，對我來說是全新的挑戰。我完全沒有醫療相關的知識，所以作為準備，當時我到醫院參觀學習，還拜訪了放射科的醫生，能夠近距離看著每天面對性命的醫療相關人員，我很感動，得到了很寶貴的經驗。在實際飾演後，我也感受到這是需要某種責任感的重要角色。」

窪田正孝則透露電影題材受到新冠疫情影響：「這次電影版以『72小時的高牆』、『感染症』為主題，在製作醫療題材的作品時，果然還是會聯想到新冠疫情。因為是2020年席捲全世界令人難忘的事，所以電影版還是將感染症當作其中一個主題。」《電影版 X光室的奇蹟》，將於2月2日（五）在台上映。