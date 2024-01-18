4年一屆的亞洲盃足球賽1月12日已在卡達登場，今年亞洲盃足球賽是第18屆，原定2023年6月16日在中國開踢，但因為新冠疫情的關係，亞洲足聯最後決定易地舉行，由2022年舉辦世界盃並且也是亞洲盃衛冕冠軍的卡達接手。卡達的夏天酷熱不宜比賽，因此也比照2022世界盃，將比賽日期延至今年的1月12日至2月10日舉行。

第一輪小組賽剛剛結束，24支參賽隊伍都已經亮相，台灣球迷最關注的多半是鄰近的東亞球隊表現如何，尤其是「藍武士」日本和「太極虎」南韓，兩隊在首輪都順利獲勝。日本面對近年進步神速的越南，一度以1：2落後，不過上半場尾段連進2球逆轉，下半場更壓著越南進攻，最終以4：2收下首場勝利，旅歐名將南野拓實2進球1助攻是獲勝功臣。

南韓在首輪也不遑多讓，對壘巴林憑著效力巴黎聖日耳曼的中場好手李康仁獨中兩元，以及在塞爾維亞老牌勁旅貝爾格勒紅星踢球的黃仁範1進球1助攻的演出下，南韓3：1輕取巴林，旗開得勝。

東亞雙雄本周迎來第二輪小組賽，日本將在19日19:30對戰D組出線熱門伊拉克，伊拉克首戰對印尼也一度被對手追成1：1，但在上半場傷停補時最後一刻由旅歐中場大將拉什德(Osama Rashid)在混戰中門前把握機會破門，下半場替補上陣的前鋒胡辛(Aymen Hussein)再追加1球，以3：1闖過首輪。伊拉克曾經在2007年爆冷贏得亞洲盃冠軍，今年的陣容中有多達12名旅歐球員，加上幾名在沙烏地、卡達、泰國和伊朗等高水準聯賽效力的球員，也是不容忽視的一匹黑馬。

最後來談一談E組首名之爭，南韓與約旦將在20日19:30捉對廝殺，約旦首輪毫無懸念，上半場32分鐘就鎖定3：0領先，最終以第一輪小組賽最大差距的4：0擊退馬來西亞，在法國蒙彼利埃效力的中場塔阿馬里(Mousa Tamari)貢獻兩個進球，表現可圈可點。約旦以本土聯賽的球員為骨幹，搭配少數在其他亞洲國家踢球的球員，全隊沒有旅歐選手，但首輪表現極為強勢，並非沒有機會與南韓周旋。

南韓目前由德國總教練克林斯曼(Jürgen Klinsmann)領軍，他自2023年2月接掌太極虎兵符至今，克林斯曼擔任南韓總教練的前5場比賽1勝難求，5場友誼賽3和2敗，但隨後拉出一波7連勝，包括2場2026世界盃資格賽5：0勝新加坡和3：0勝中國。南韓曾在1956和60連奪兩屆亞洲盃冠軍，但當年只有4隊參賽，日本和阿拉伯足球仍未成氣候，之後南韓曾4次闖進決賽但都飲恨而回，這次組成了最強陣容挑戰亞洲盃，包括旅歐名將孫興慜、黃喜燦、李康仁、金玟哉、李在城、鄭優營和曹圭成等，勢要向冠軍發起衝擊。以南韓與約旦的整體實力、世界排名和近況評估，南韓都略勝一籌，不過南韓近3次對戰約旦都只是小勝1：0，加上本屆亞洲盃在卡達舉行，約旦有地緣優勢，南韓可勝不穩。推薦玩法：(大小)2.5球小、(讓分1:0)和局。

最後提醒台中地區的足球迷，台灣運彩1月20日的下午5:30至晚上9:30，在PARK2草悟廣場舉辦足球直播派對，和球迷一起觀看約旦對南韓的這場E組首名爭霸戰，歡迎球迷到場參加。