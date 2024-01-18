新竹市政府爭取中央補助斥逾7600萬元，翻新並串聯三民國小周邊綠廊道，預計明年4月前完工，18日新竹市長高虹安等人出席開工典禮。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市三民國小周邊人行步道舖面凹凸不平、老舊，植栽穴過小導致樹木生長環境不佳頻積水，且巷弄內經常人車共道，閒置空間更造成治安死角，市府爭取中央補助斥逾7600萬元，翻新並串聯三民國小周邊綠廊道，18日舉行開工典禮，預計明年3至4月完工。

三民國小位於新竹市自由路上，但校園周邊人行步道多年使用下來，舖面凹凸不平、老舊，過小的植栽穴導致樹木生長環境不佳，且有校內積水、巷弄空間人車共道、校園閒置空間造成治安死角等問題。

為提供學童安全、舒適的通勤環境，市府爭取中央逾3200萬元補助，斥資逾7600萬元，盼翻新三民國小通學廊道，工務處表示，日前因受疫情、人事物價調漲，工程發包更加困難，經過多次的調整與溝通後，此案已成功決標並於18日辦理開工。

工務處指出，除翻新原來損壞的人行步道外，也特別串聯周邊綠廊道，不僅有助於提升行人安全，更建構舒適社區環境，另也將會一併換新校園PU跑道，讓學生有更好的運動場域，工程預計明年3至4月完工。

工務處說明，此案預計拆除學校隆恩圳側及鐵道路側圍牆，新設寬2.5公尺人行道及連續綠帶，並設置汽、機車家長接送區，讓學童不再與車爭道，家長接送車輛更有秩序。同時，也重新規畫校內動線，將校內目前作為車道的空間還給學童。

此外，工程將延續下游隆恩圳親水公園、三民公園的連續綠帶，全區保留既有大樹、改善樹穴環境，找回生態綠意，並以灌木植栽帶配合透空圍籬網作為校園邊界，放學後時間及假日開放市民活動。未來三民國小通學廊道將銜接隆恩圳、三民公園步行綠廊，並串聯鐵道路人行路網。