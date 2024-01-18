台南市農業局日前舉辦「2024台灣燈會台南農特產伴手禮」招募評鑑，由農業局精選台南在地60項優質農特產，搭配以2024台灣燈會主題設計的4款好運禮盒，在高鐵燈區美食市集農特產伴手禮專區販售。

台南市政府為迎接燈節到來，特舉辦「2024台灣燈會台南農特產伴手禮」招募評鑑，嚴選60大由台南在地農會推出的品牌農特產，並搭配限定2024台灣燈會四款好運主題禮盒，推出「開運旺來-貴人運」、「財富有餘-金錢運」、「農情蜜意-桃花運」、「穗穗平安-健康運」等四款伴手禮盒。市府期望藉此讓前來觀賞燈會的遊客也能帶走台南特色美食特產。

農業局精選60大伴手禮禮盒(圖片來源：台南市農業局提供)

台南市長黃偉哲表示，台灣燈會是傳統節慶之一，每年吸引數以萬計遊客前來賞燈。2024台灣燈會將在高鐵燈區美食市集設立農特產伴手禮專區，販售由台南市農業局所精選的60大優質農產品，並可自由選配四款台灣燈會限定好運主題禮盒，讓民眾能夠一站輕鬆選購多樣台南優質農特產品。

2024台灣燈會在台南將於2月開展，本次活動主題為「龍耀台南」，主燈高達22米，且應用沙崙綠能科學城所研發的綠能科技，打造出猶如台南大天后宮殿前石柱飛龍的造型主燈。此次燈會將分為兩大燈區，分別為安平燈區與高鐵燈區，安平燈區將於2/3日率先開展，而高鐵燈區則於2/23開展，台南市府邀請國際旅客前往共襄盛舉。

台南市農業局長李建裕補充，農業局所精選的台灣燈會60項農特產商品及4款禮盒除在「高鐵燈區」美食市集專區販售，即日起也可在台南農、漁會等10家行銷通路，鹽水、將軍、左鎮、佳里、新化、七股、官田、南市區漁會、佳鑫果鋪、黃金蕎麥探索館期間限定專賣店選購。