2024屏東熱帶農業博覽會將於2月3日至3月3日登場，當中以萌翻大人小孩的彩稻「精典泰迪熊」終於近日種出來了，且今年還攜手農業部農業科技園區，以屏東農業物產館、農科夢蝶湖、農科豐和館等場域，辦理3大主題區及19個特色館區，另外還新增無人機展示，活動豐富又多彩。

屏東縣長周春米說，今年的熱博有別以往的活動，加入了無人機展示及與日本相關的主題，讓參與的民眾深切感受不同文化農業的全新魅力，營造出一場國際性的盛宴，期待透過兩地農業文化的交流，為遊客帶來不同凡響的感受。

農業處表示，熱帶農業博覽會今年設計3大主題，涵蓋19個特色館區，每個館區都將呈現出不同的風貌，給遊客帶來全方位的農業體驗，當中還採用泰迪熊遊屏東的繪本故事融入屏東在地，如將農業物產館、夢蝶湖、豐和館化身成「物產王國」、「冒險森林」、「田野饗宴」，透過泰迪熊受邀來屏東旅遊發生的一連串冒險故事，並以繪本的方式呈現，讓遊客如同置身童話中一般，感受屏東在地的獨特風光。

農業處進一步指出，今年活動選擇透過故事包裝，結合具有歐式風格的色彩，將過往單一形式的彩稻田以精品的方式設計，如彩繪稻田以歐風鄉村為藍本，運用菱格紋的設計手法，營造出田園的浪漫氛圍，而夢蝶湖主題區域更將舉辦泰迪熊野餐日，融合屏東在地人文，打造全新的互動特色體驗，感受歐風鄉村的寧靜與愜意。

此外，因應AI浪潮的來襲，今年熱博還新增無人機展示，不僅展示最新的智慧農業科技，也要讓民眾深入了解現代農業的多樣面貌，同時感受到無人機技術賦予農業帶來的全新活力。

周春米說，智慧農業是一大浪潮，屏東在地是一個相對傳統的農業縣市，透過無人機設備的輔助，有效提升農活的效率與產能，甚至增加青年回鄉的誘因，也能發展出更多不同的可能。