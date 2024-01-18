《2024超級巨星紅白藝能大賞》將於27日在台北小巨蛋登場。今年卡司超狂，除了有南韓人氣女團LE SSERAFIM，還有今年宣布回歸樂壇的男團Energy、「嘻哈天團」頑童MJ116都驚喜宣布合體。不料日前卻被爆出抽票名單內定，引發網友怒火，對此，主辦單位台視發聲了。

有關網友及媒體報導「2024超級巨星紅白藝能大賞」網路抽獎贈票活動疑有內定之事，台視公司〈以下簡稱本公司〉發表聲明如下：

本公司「超級巨星紅白藝能大賞」今年己邁入第15年，節目是公益性質、贈票不售票，為回饋廣大觀眾支持，今年亦舉辦多項網路抽獎贈票活動，提供觀眾參與欣賞精彩演出的機會，惟因工作人員作業流程疏失，致引發外界質疑，本公司特此鄭重聲明，相關網路贈票活動絕無內定，作業流程疏失部分，本公司已立即檢討改進，避免再次發生，亦請各位網友尊重中獎者及工作人員之個資及隱私，勿有打擾舉動。對於社會各界踴躍參與「2024超級巨星紅白藝能大賞」，本公司深表感謝，也請續予支持。