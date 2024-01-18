士林地檢署偵辦郭台銘連署書賄選案，去年年底約談溫泉大亨陳仲明等人，經歷6次搜索，約談超過150人，檢方認陳仲明以每份500元價格，透過沈姓女密友、沈的閨蜜、閨蜜的健身同學以及教練等人索取身分證照片，藉以收集連署書，檢察官掌握健身教練的LINE群組，18日偵結，依違反《總統副總統選舉罷免法》起訴陳等14人，另外涉案較輕、受託買票共9人緩起訴。蘇府庭、廖本揚等人另案偵辦中。

檢方表示，溫泉大亨陳仲明辯稱「賣人情」給郭台銘，以每份500元的價格，委由沈姓女密友聯繫，沈女再透過閨蜜，以及閨蜜的健身同學，以每份300元價格找位在忠孝東路知名健身房的健身教練協助，教練在群組貼文，收取學員的身分證照片，並給學員100元，他自己從中賺取價差，閨蜜的同學允諾幫忙介紹同學，增加健身教練的收入。

檢方接獲檢舉，從健身教練的LINE群組，循線一直到陳仲明的沈姓女密友，並查出她還找嘉義的親戚、新北市永和的一處宮廟，以每份500元收購連署書，陳仲明等人甚至在網站搜尋下載不知情的民眾身分證證件影像，偽造簽名製成連署書，共計取得600份，檢方認為陳等14人違反選罷法依法予以起訴，其餘9人因涉案較輕，僅受託收集連署書且份數不多，處分緩起訴，諭令3萬到10萬不等處分。