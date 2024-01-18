去年民進黨爆發性騷醜聞，名嘴黃光芹在臉書發文「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」，但本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」也發文回擊，雙方臉書上「交火」，陳提刑事自訴主張，黃女在臉書以「不要臉的髒東西」等語貶抑他的之社會評價，涉犯公然侮辱罪，但台北地方法院認為，沒有證據證明黃女的言論所指何人，也無法證明貶損陳的名譽，判決無罪。可上訴。

陳時奮提起刑事自訴，指控黄光芹在2023年6月8日上午7點多在她臉書帳號「黃光芹」之網頁上，發表如「賴清德有要綠營側翼名嘴這樣幹嗎？！」的文章，內容提及他臉書帳號「翁達瑞」，而後他以「翁達瑞」帳號在臉書上發表「駁斥黃光芹的惡意攻擊」一文，對黃女的文章加以回應。

陳說，原本認為雙方雖然意見立場不同，但可以理性辯證，不料黃女在被當天她的臉書撰文稱「不回應不值得回應的反撲，連他的名字都不想提，不要臉的髒東西！」，拒絕溝通，她以「不要臉的髒東西」等語貶抑他的之社會評價、人格及名譽，涉犯刑法的公然侮辱罪嫌。

台北地院審理後認為，客觀上無去從臉書的言論，得以知悉黃女所指之人為何人，且黃女也未主動連結或轉貼陳男的反擊文章，更未指明其所公開評論者即為陳男，自難認黃女有何侮辱陳男的之客觀犯行及主觀犯意。

北院指出，黃女的言論，是就從政女性所受政治霸凌等公共議題之意見表達，且同時以本案言論即性質上屬較粗鄙、不雅之詞彙，表達其不願另啟回應或回文之意見，究與無端恣意之抽象謾罵有別，自非以毀損陳的之人格、名譽及社會評價為唯一目的，難認係出於羞辱、嘲笑或其他表示足以貶損陳的名譽、評價、人格之意思，判她無罪。可上訴。

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