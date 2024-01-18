南港分局傳出員警亂摸女同事臀部。（本報資料照片）

北市警南港分局於去年11月中旬接獲吳姓民眾報案，指不慎遺失一個香奈兒皮夾，警方隨即調閱沿線監視器尋找，發現尋獲者是警備隊徐姓小隊長，但她僅登錄拾獲兩張金融卡，分局發現她疑似涉案，第一時間即啟動調查約詢。

涉案的徐女54歲，警專7期畢業，從警已33年，平日工作表現正常。同事表示，徐小隊長前年10月擔服2場路跑活動交管勤務，抓到2名酒醉民眾騎車上路，她平均每月查獲2件酒駕案，堪稱是「酒駕剋星」。

徐女坦承勤餘時段在重陽路人行道旁拾獲該香奈兒皮夾，一時失慮，竟將價值約2萬元的皮夾據為己有。徐女在東窗事發後，與吳女達成和解，賠償精神撫慰金1萬元，分局歸還皮夾。全案訊後，依侵占遺失物、偽造文書等罪嫌函送士林地檢署偵辦；另依警察人員獎懲標準予以記過2次、提列教育輔導對象並報請調整職務及服務單位，另單位主管督導不周連帶予以申誡一次懲處。

南港分局表示，向來重視員警風紀，對於員警違法違紀行為，秉持警紀警辦及不護短、不庇縱原則，從嚴究辦。