2024甲辰龍年即將到來，清水孟國際塔羅小孟老師指出，甲辰年也稱作青龍年，因此幸運色以青色、綠色為主，再搭配12星座的開運妙招，能迎來絕佳好運，一次旺10年。

▍牡羊座：手機螢幕放森林照，有助財運高漲。

▍金牛座：書桌放綠色盆栽，並依「男左女右」的位置擺放，能財運大開。

▍雙子座：冷氣出風口貼綠色紙，當冷氣運轉時，色紙順勢擺動，象徵飛龍在天。

▍巨蟹座：水龍頭上綁綠線，水流動時象徵龍泉水，有助財氣噴發。

▍獅子座：使用綠色碗筷，能迎來絕佳好運。

▍處女座：在桌子椅腳綁綠線，有助開運。

▍天秤座：窗戶旁貼綠色紙張，上面畫「＄」圖案，象徵財運源源不絕。

▍天蠍座：使用綠色踏墊，每踩一次，意味著財氣再一次噴發。

▍射手座：使用綠色的沐浴瓶，洗澡時水蒸氣噴發，有助財運飆升。

▍摩羯座：穿綠色拖鞋或使用綠色米甕，能暢旺財運。

▍水瓶座：使用綠色風鈴，能帶動運勢，迎來好運。

▍雙魚座：使用綠色水壺或杯子飲水，可以讓財氣更好。

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