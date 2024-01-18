新生代啦啦隊女神熊霓不久前因傳出與綜藝大哥胡瓜過從甚密，即便雙方否認後，她的一舉一動都被放大檢視。最近熊霓分享跳國標舞的影片，身穿「都是洞」的破尺度舞衣辣到不行，背後更是開衩到臀部，讓人看了臉紅心跳。

熊霓今（18）日在Instagram上傳一段表演拉丁舞的影片，舉手投足都流露性感嫵媚的魅力，加上她身穿破尺度火紅色舞衣，超有料上圍呼之欲出，側身開了好幾個洞，轉過身下擺更開衩到直逼屁股蛋，若隱若現的曼妙身材十分賞心悅目。

熊霓身穿性感舞衣，舉手投足都辣到不行。（圖／摘自熊霓Instagram）

許多粉絲見到熊霓跳國標的樣子都被驚艷到，有別於她平日甜美可愛形象，「好辣好辣，愛了愛了」、「跳國標的熊霓格外讓人心動」、「超嫵媚，被撩得不要不要」、「哇這套也太辣，眼睛不知道該看哪，有夠忙」。

20歲的熊霓在樂天女孩中擁有高人氣，甜美臉蛋加上魔鬼身材深受廣大球迷喜愛，球場外的她也活躍於綜藝，還因此與相差44歲的綜藝大哥胡瓜鬧緋聞，但雙方第一時間都否認，之後錄影也疑似為了避嫌零互動。