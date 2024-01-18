台南市經發局日前宣布，2024台南車展將在本月26日於大台南會展中心舉辦。今年展會規模達530格攤位以上，參展家數超過120家，還有藍寶堅尼超跑、BMW、哈雷等各式進口重機現身展區，可看性十足。

2024台南車展將在大台南會展中心開展，今年展期由1/26至1/29為期四天。預計展出530格攤位以上，包含「汽機車零配件展」、「新車大展」、「重機暨二輪車展」及「汽機車周邊產業展」等四大主題，參展家數超過120家，還有藍寶堅尼超跑與BMW、哈雷等各式進口重機現身展區。

台南市長黃偉哲表示，自去年首次在台南會展中心舉辦汽機車大展大獲好評後，市府今年決定再辦。黃偉哲強調，台南是汽機車零組件產業發展重鎮，許多高階車種零組件皆是MIT，打造台南經濟高峰及帶動汽機車工業發展。黃偉哲邀請民眾與愛車人士在下週末前往大台南會展中心參展。

台南市經發局說明，此次展出的品牌超過20家，新車方面預計包括TESLA、VOLVO、SUZUKI、OPEL、FORD、HONDA、NISSAN、 MG 、Hyundai等新車品牌。大型重型機車參展品牌有哈雷、印地安、Aprilia、BMW、MOTO GUZZI、CFMTO、KTM、SUZUKI、Kawasaki。二輪車（含電動機車）品牌包括光陽、三陽、YAMAHA、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、可愛馬等。

台南車展將展多品牌進口重機 (圖片來源：台南市經發局提供)

經發局補充，展演期間將安排Show girl精彩表演、廠商品牌推廣，以及消費滿額摸彩抽微型電動二輪車及萬元住宿券等好禮。現場參觀入場方式為專業人士憑名片免費換證入場，一般民眾填寫線上問卷，即可免費入場。