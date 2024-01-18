前台灣高等法院庭長高明哲，遭訴2019年幫富商程萬遠打智財案件官司時，佯稱可以200萬元及換算約1500萬元的訴訟標的金額15％，疏通時任承審法官，換取官司勝訴，高還收下100萬元現金及上百萬元的雞血石雕件，最後案件仍敗訴，台北地方法院18日開庭，高明哲否認犯罪，說程萬遠在偵查筆錄中的供詞前後不一，且至少有2、30處相互矛盾。庭末，法官諭知候核辦。

高明哲是司法官19期結業，2012年2月退休後，與前國安局長許惠祐合夥成立十方法律事務所，並擔任事務所主持律師。

起訴指出，高明哲2019年向案件當事人程萬遠聲稱，可以打通承審其案件更二審智財法院法官林洲富，程萬遠信以為真，便提供100萬元現金及雞血石雕件給高，希望請曾是林洲富老長官的高明哲，向林洲富關說，拜託林洲富不要被訴訟對造關說或是收錢。

後來智財法院仍判程萬遠敗訴，程因此向調查局自首，舉發高明哲涉嫌司法黃牛詐欺。檢調查出，高明哲並未行賄林洲富，卻收受程萬遠提供的資金及雞血石，涉及詐欺。

高明哲除因涉司法黃牛案被訴外，他還因承審最高法院前法官蕭仰歸兒子蕭賢綸肇事逃逸，接受蕭仰歸關說，蕭賢綸二審逆轉判無罪，北檢依枉法裁判罪起訴他，高一審獲判無罪；案件現在台灣高等法院審理中。