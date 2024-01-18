地中海飲食的飲食特色，包含攝取大量蔬果、非精製全榖類等食物。（張毓翎攝）

現代人生活忙碌，每逢過年的年菜、年貨，常以團購、網購方式，但其多屬高油脂、高鹽分及高糖分的「3高」商品，柳營奇美醫院營養師徐莉涵建議融入地中海飲食特色，如攝取大量新鮮蔬果、少吃紅肉多白肉、避免加工品等，才能吃好、吃巧，健康「龍」總來。

徐莉涵表示，每到過年，家家戶戶都會準備澎湃的食物，象徵豐衣足食新年好兆頭，多半民眾在吃團圓飯時，都會缺乏蔬菜及水果的攝取，過年完健康卻亮起了紅燈，先甘後苦得不償失。

該如何吃的健康？徐莉涵說，除了食材多樣化，更需要均衡飲食，建議搭配地中海飲食的飲食特色，如攝取大量蔬果、非精製全榖類、適量乳製品、烹調用橄欖油、多魚類海鮮，並搭配適量紅酒，將以上概念融入過年料理中。

柳營奇美醫院營養科今年特別設計6道加入地中海元素的台式年菜，不需要太繁複的工序，只要有電鍋、蒸烤箱、氣炸鍋及瓦斯爐，就能輕鬆上菜，最重要的事能兼顧全家人的健康，還能免除年後需減重的困擾，相關食譜放在醫院官網供民眾參考。