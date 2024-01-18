暫擱多時的台北市警察局「監視器網路傳輸費用」5.5億元預算案，今（18）日在警政衛生委員會審議下一讀，同時也提出但書，要求應依照市府所核定的專案費率，或其他經市府核定費率實支實付；不過國民黨市議員游淑慧會中爆料，疑似網路建置業者私下嗆聲，狂言「台北市長蔣萬安撐得起3天斷訊嗎？」，引起現場議員譁然。

市警局編列2024年監視器網路預算時，因尚未召開費率審核會議，只能以2023年價格先編定，但台智光8月報價時，市警局發現同樣網速的規格，「特約」價格比一般的高出許多，重新計算後為4.6億元，與原編列5.5億價差達9000萬。

然而台智光認為量身定做的特約費用本來就較高，不可能按一般網路服務計算，不認可費用費用降至4.6億元，雙方僵持導致預算一度遭暫擱，議會要求府方須與廠商針對價格展開協商。

今日再審，游淑慧直言之所以北市警局與台智光協商會趨於被動，肇因正是警局沒有替代方案、備援系統，無法說斷就斷，更透露疑似有業者嗆聲「蔣市長撐得起3天斷訊嗎？」，此話一出引起藍綠議員譁然。

游淑慧強調，面對威脅府會立場上應一致，但北市警方現階段確實沒有條件翻臉拒絕，因為北市警局連3分鐘的斷訊都無法接受，因此建議警方可以參考北市府另找廠商建置備援系統，否則北市警方只有一套系統被廠商綁架，若出現斷訊都會面臨重大的治安即時傳輸問題。

「如果雙方對於合約有歧異，那就打行政訴訟，能戰才能和」游淑慧指出，沒有替代方案，沒有可以談判的空間跟立場，廠商只願減1元、2元是羞辱性的議價，「市府沒有差這筆錢」。

民進黨市議員林世宗也表示，合約就是簽了，北市警局跟市府也從來沒有要換廠商，但如今網路傳輸價格一直往下降，北市府也跨局處開會對網路傳輸費用制定標準，只是要求對方收費合理，實支實付，結果廠商就嗆要斷訊，如此惡言相向、瞧不起市府公務人員，它能對抗蔣市府嗎？「它背後若沒有特殊關係，敢這樣幹嗎？」

最終警政衛生委員會一讀通過5.5億元預算，後續將交由議會大會進行二讀程序，同時加入林世宗所提但書，要求北市警局2024年錄影監視系統傳輸網路費，在不違背契約及各項傳輸品質條件下，應依照市府所核定的專案費率，或其他經市府核定費率實支實付，預算得動支。

另外也納入游淑慧所提附帶決議，未來請警察局研議比照北市資訊局及市府其他單位洽其他網路承商，建立警察局錄影監視器傳輸備援系統，以利於原網路建置承商台智網公司斷線時治安之維護。

北市警局則表示，依據警察局錄影監視系統專用網路之網路通訊服務協議書第16條，有關爭議處理機制，後續廠商若依照該機制進行仲裁或民事訴訟等程序，均予以尊重並配合辦理。