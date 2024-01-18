澎湖縣政府今（18）日公布去（112）年觀光人次總計127萬4,589人，較111年114萬人次成長約一成，並預期今年澎湖國際海上花火節與航海王25週年合作，觀光人次有望再突破成長，為澎湖觀光經濟再帶起一波高峰。

澎縣府旅遊處表示，全球旅遊市場經歷3年疫情肆虐，去年適逢疫情解封，邊境開放，國人積極出國旅遊，澎湖在國際旅遊市場開放競爭中，仍然維持優質競爭力，近年澎湖國家海上花火節與國際聯名，更添話題性，也讓澎湖春夏旅遊人數再創新高，去年觀光人數統計超過127萬，花火節期間即佔了4成。

旅遊處指出，今年花火節與航海王合作，日本航海王官方網站也於日前甫宣佈25週年與澎湖國際海上花火節的合作訊息，並公布活動主視覺，由大家熟悉的航海王角色結合澎湖知名地景，邀請一起來澎湖旅遊，相信將再掀起一波澎湖花火熱潮，推動澎湖觀光人次成長。

本次主視覺由航海王草帽海賊團10個主要角色魯夫、索隆、騙人布、香吉士、娜美、羅賓、布魯克、喬巴、佛朗基、吉貝爾組成，搭配澎湖縣花天人菊、馬公觀音亭西瀛虹橋以及大菓葉玄武岩，期望喚起全球航海迷一起來澎湖熱血尋寶。

2024澎湖國際海上花火節活動日期從5月2日開幕至7月30日閉幕，期間5月、6月為每週一、四，7月則為每週二辦理，並安排4月18日及4月25日兩場試放場，為活動暖身。總計辦理27場，每場都將將安排無人機演出以及10分鐘煙火秀，無人機圖形除了有航海王代表圖形也將安排結合澎湖知名地景圖形。

旅遊處說，澎湖國際海上花火節近年聲勢節節高漲，已經成為全台最知名的花火活動之一，也吸引包括迪士尼、LINE等國際品牌前來尋求合作，今年攜手全球熱門動漫航海王更引人注目。