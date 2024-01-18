新北警婦幼隊今（18）日前往中和國小實施宣導教育。（圖／警方提供）

新北警婦幼隊今（18）日前往中和國小實施宣導教育。（圖／警方提供）

寒假將屆，新北警婦幼隊為了讓小學生有個平安快樂的寒假及春節假期，於今（18）日前往中和國小實施宣導教育，幫助學童建構正確的性平意識，講述內容包含尊重多元性別及身體自主權、破除性別角色刻板化及學習同理心等，並與學校老師共同實施性侵害防治教育，員警為了增加學童的參與感及興趣，還特地準備了許多可愛精美的宣導品當作小禮物，藉有獎徵答增加互動機會，深化學習效果，把宣導功能發揮到淋漓盡致。

警方表示，這場宣導活動，讓在場學童認識性騷擾與性侵害的差別跟類型，及懂得尊重他人、保護自己的必要性，並提醒學童如遇到騷擾或侵犯的事情要立即跟老師反映，因為一旦受到侵犯，就很可能產生對學習環境疏離，失去對學校環境的安全感進而逃避上學，而且也會影響其人際關係，開始逃避人群，或對他人產生敵意，嚴重影響成長過程，造成日後難以平復的創傷，另外，由於寒假即將到來，學童使用手機上網的機會及時間會更多，為了有效避免數位性別暴力事件的發生，網路資訊內容防護也是重要的安全課題，尤其跟陌生人在網路平臺視訊聊天更要提醒自己絕不可拍攝身體私密部位及分享裸露照片，若遇到網友在視訊上惡意威脅，要馬上告知父母報警處理。

婦幼安全工作在犯罪預防領域中相當重要，亦是社會安全網重要之一環，因為每個聳動的被害案件都會引起社會高度關注及民眾不安，因此，性平觀念的建立、數位性別暴力的認識、性侵害及性騷擾防治的宣導教育要從小自校園內做起，正所謂百年大計、教育為本，正確有效的宣導教育就是預防犯罪最佳方法之一。