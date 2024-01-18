海洋委員會主任委員管碧玲17日受周大觀文教基金會邀請，頒發「抗癌圓夢助學金」予勇敢抗癌的10名學生，嘉許小勇士們不向病魔屈服的精神。她表示，癌童熱愛生命的堅持，與海巡人員在大海拚搏救人、守護生命一樣，都是「我在這裡我不放棄」的信念實踐，值得國人給予最崇高的尊敬。

獲「抗癌圓夢助學金」的10位多才多藝抗癌小鬥士，來自不同學校、不同年齡層，包括小畫家、歌唱天使、小舞者、小醫師等，周大觀文教基金會去年向海洋委員會提出希望在海巡艦上授獎向海巡致敬的想法，管碧玲對此十分重視，即請海巡署在巡護任務之餘，讓抗癌學童一圓登艦夢想。

海巡署特別以最大噸位4000噸的「嘉義艦」接待抗癌學童及家屬們，除了由海巡同仁帶領「一日艦長、智趣問答、小小海巡」等海巡生活體驗，也設計了與海洋知識、海洋保育相關的闖關活動，讓平日少有機會接觸海洋的抗癌學童們大呼驚喜。

管碧玲表示，周大觀文教基金會成立26年來，持續在台灣社會傳遞著抗癌的生命力量，受到這種精神的啟發，她從在高雄市政府服務到擔任立委，對身心障礙、罕見疾病等弱勢權益的照顧極為重視。來到海委會後，了解身障者近海的障礙，隨即著手啟動「海洋無障礙政策」，讓無障礙環境延進一步伸至海洋。

管碧玲說，抗癌小鬥士們無時無刻承受著癌細胞的攻擊，仍堅持釋放身體最大的能量，海巡同仁頂著一波波翻騰的海浪，仍不放棄海上等待救援的生命，兩者同樣都是「我在這裡不放棄」的信念實踐，都令人動容，也都值得國人給予最崇高的尊敬；海巡署與周大觀基金會共同促成這個有意義的頒獎典禮，不僅是對抗癌學子熱愛生命的肯定，更是向全年無休守護海域的海巡同仁致敬。