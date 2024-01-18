73歲資深女星「鳥來嬤」吳敏出道將近半世紀，在本土劇《鳥來伯與十三姨》頂著招牌白髮加上逗趣人設受到許多觀眾喜愛，電視劇《命中注定我愛你》她客串出演薑軍包婆婆，2010年吳敏轉換跑道參選市議員卻落選，再加上投資失利慘負債千萬，淡出螢光幕已有一陣子，最近一次的作品是4年前的公視戲劇《可圈的鞋店》，近日吳敏出席聚會，現況也隨之曝光。

根據《自由時報》報導，17日吳敏從台中特意到台北參加周遊舉辦的「三三姐妹會」，透露創立的拌麵品牌因疫情停擺，現在擔任台灣觀光聯盟總會總會長，解鎖新成就。

資深演員吳敏在《鳥來伯與十三姨》飾演鳥來嬤，劇中她和兒子澎恰恰、媳婦潘麗麗互動幽默，一演就是11年，受許多觀眾喜愛，怎料她決定轉戰政壇，參選台中市議員落選，又慘投資失利，負債高達上千萬，因此還被黑衣人追債。

吳敏曾接受《中時新聞網》採訪，透露82年景氣不錯，有很多活動和秀，那時候她演《三八親姆憨親家》，人氣也很旺，結果得到癌症，當時她工作排很滿，想著如果能工作到元宵後會是一大筆進帳，於是和醫生商量能不能做到元宵後再治療，結果醫生直言：「我現在鄭重告訴妳，妳那時候也不用來了，因為妳剩半年（生命），妳要錢還是要命？」。

（來源／影片取自中時新聞網YouTube，如遭刪除請見諒。）

而當時吳敏開刀沒半年，老公也過世了，讓她感覺老公是代替她走，雖然老公讓吳敏背負債務，但她說自己一點都不恨丈夫。2020年吳敏創立品牌，販賣素拌麵，前年她曾透露還是想重返演藝圈，但一直無消無息。