民進黨立委林俊憲表示，毫不意外，院長果然是韓國瑜，既然兩大黨都不過半，以後立法院是不是要下午才能開會的決定權，就落在民眾黨手上，不過他們想的不是國家顏面，而是如何為自己攫取更多政治利益，拿4點「國會改革」當擋箭牌不表態。（林俊憲提供／游念育台北傳真）

國民黨不分區立委韓國瑜今宣布，將搭檔國民黨立委江啟臣「韓江配」爭取立院龍頭，對此，民進黨立委林俊憲表示，毫不意外，院長果然是韓國瑜，既然兩大黨都不過半，以後立法院是不是要下午才能開會的決定權，就落在民眾黨手上，不過他們想的不是國家顏面，而是如何為自己獲取更多政治利益，拿4點「國會改革」當擋箭牌不表態。

林俊憲指出，改革當然正確，可是民眾黨你們4年前為什麼不支持？他們所列出的4點改革，真的很有某人的個人特色，先拿出一些實務上根本不能在立院內完成的事項，再怪民進黨不支持，已經一堆憲法學者出來打臉。尤其第一點，國會聽證權，民眾黨八仙們知道嗎？早在4年前，他就提過國會聽證權修憲案了，但連署的含他只有30位民進黨委員，這屆5位民眾黨立委，不要說支持了，貴黨團連相關提案都沒有，過去4年是在睡嗎？

林俊憲表示，這種打假球的伎倆，現在大家都很熟悉了，對付阿北最好的方法，就是把阿北說的話覆述一次或真的做出來，例如「公開透明」，現在我們就真的公開透明給全體國人看，讓大家看看誰才是真的在推動改革，誰只是把國會改革拿來當支持韓國瑜當院長的遮羞布。

林俊憲指出，一個人合不合適當院長，這是很基本的個人能力與形象問題，不需要牽拖一些有的沒的，更何況你們現在也不是新人了，那我們一樣可以反問，「為什麼過去不做？現在提國會聽證權，為什麼以前不支持？真正面對檢驗，才知道誰沒穿褲子。」