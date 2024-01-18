許多人發現親友罹患疾病後，可能會準備各種營養品讓對方可以補充營養。一位網友近日得知親戚罹患大腸癌二期準備開刀，想要送一箱雞精讓對方補充營養，但又怕可能有飲食限制，因此上網求助，「癌症可以喝雞精嗎？」，對此，有過來人說明，根據每個人的癌症種類、治療狀況、體質不同，飲食禁忌也會不一樣，因此建議他先詢問親戚病況。

原PO在PTT發文表示，近日親戚罹患大腸癌二期準備開刀，原本他想前去關心病況，但又怕人家為了招呼他無法好好休息，因此思考如何表達自己的支持之意，最後終於想到可以寄送補品，「想說術後寄一箱雞精過去讓對方補身體，可以嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「癌細胞覺得很補」、「癌症專用配方的蛋白飲」、「二期割掉就沒事了吧」、「問問他們都喝哪個營養補充品再買」、「滴雞精的養分沒想像中那麼高，比較好入口而已」、「包紅包」、「亞培可以考慮，很多癌症病人會喝，或是100%純果汁之類的」、「家人癌症治療期間家裡都有常備滴雞精，因為化療胃口不好，只能靠滴雞精融入食物補充體力，但建議還是問過醫生比較好喔！」

另外有過來人分享，「本人癌症患者分享一點個人經驗，癌症治療期間飲食問過親友的狀況再送比較好，因為每個人治療用藥跟體質的不同都會影響飲食禁忌，我狀況醫生是建議完全不要亂吃任何補品，但也有遇到其他病友的醫生反而建議他可以適當進補…另外治療期間口味也會改變很多，有的以前喜歡的食物現在一聞到就想吐…」。